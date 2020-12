E’ bastato un banale incidente stradale nei pressi della rotatoria di viale Europa a Lucca per mandare in tilt il traffico sui viali della circonvallazione e in tutto il quartiere di San Concordio.

Un incidente avvenuto nell’ora di punta che, visto il periodo pre natalizio, ha reso subito molto caotica la situazione. Secondo quanto appresso un bus e una Bmw si sono urtate per cause da accertare, mentre i mezzi affrontavano la rotatoria.

Questo ha creato subito un blocco del traffico: sul posto è accorsa la polizia municipale che ha cercato di gestire la viabilità in attesa che venissero compiuti i rilievi.