Operaio resta con una mano schiacciata in un macchinario

E’ rimasto con una mano dentro ad un macchinario mentre stava lavorando in una ditta. L’infortunio sul lavoro è avvenuto alla Santa Gemma Converting di via del Brennero a Lucca, attorno alle 20 di questa sera (22 dicembre), per cause che sono in corso di accertamento da parte dei tecnici della prevenzione dell’Asl.

L’operaio, un giovane di 23 anni, è stato soccorso dal 118 e da una squadra dei vigili del fuoco intervenuta per liberare l’uomo dalla macchina.

I sanitari dell’ambulanza e dell’automedica hanno prestato le prime cure sul posto, poi hanno trasferito il ferito all’ospedale San Luca con il codice giallo.