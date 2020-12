Vaccino Covid Pfizer Biontech, anche Aifa da l’ok. Lo rende noto il ministro della salute Roberto Speranza. “L’Aifa, agenzia italiana del Farmaco, ha appena dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech dopo l’approvazione di Ema a livello europeo – spiega il ministro – Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più. Forza”.

L’annuncio ufficiale è arrivato durante la conferenza stampa dell’agenzia del farmaco, e a spiegarne le caratteristiche, è stato il direttore generale Nicola Magrini: “Il vaccino è indicato per gli over 16 e non ha controindicazioni. Non sono richieste accortezze particolari per anziani, immunodepressi e altre categorie specifiche e neanche per donne in gravidanza e allattamento”.