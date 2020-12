Carambola questa mattina (23dicembre) a Lido d Camaiore, all’incrocio tra via Roma Capitale e via Vittorio Veneto.

Due le auto coinvolte, una Citroen C3 bianca e una Peugeot 203 grigia.

Da quanto ricostruito l’auto provienente da via Vittorio Veneto non avrebbe rispettato lo stop e si è quindi scontrata con la vettura proveniente dal via Roma Capitale che, poi, è finita contro un cartello segnaletico, una centralina telefonica per poi schiantarsi sul muro di un’abitazione.

Entrambi i conducenti sono rimasti illesi

L’incrocio è stato negli anni teatro di vari sinistri stradali:

foto di Matteo Moriconi