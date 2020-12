Coronavirus, 63 casi in più in provincia di Lucca e nessun decesso

Sono 63 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca mentre si arresta il numero dei decessi.

Sono 25 i positivi in più nella Piana di Lucca (Altopascio 4, Capannori 10, Lucca 9, Montecarlo 1, Porcari 1), 15 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5), 23 in Versilia (Camaiore 4, Forte dei Marmi 1, Massarosa 4, Pietrasanta 4, Seravezza 3, Viareggio 7).

In Toscana sono 116979 i casi di positività al coronavirus, 435 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 102105 (87,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.818.397, 12264 in più rispetto a ieri, di cui il 3,5% positivo. Sono invece 4033 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5871 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.357, -4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1069 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (9 in meno).

All’ospedale di Lucca sono 55 i ricoverati (-7) di cui 9 in terapia intensiva. All’ospedale Versilia 94 ricoverati (+1), di cui 3 in terapia intensiva (+1). All’ospedale di Barga restano 7 i ricoverati.

I decessi registrati oggi sono 22: 15 uomini e 7 donne con un’età media di 76,7 anni.

L’età media dei 435 casi odierni è di 50 anni circa (il 10% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più).

Sono 32617 i casi complessivi ad oggi a Firenze (116 in più rispetto a ieri), 10177 a Prato (19 in più), 10288 a Pistoia (30 in più), 7494 a Massa (21 in più), 12074 a Lucca (63 in più), 16321 a Pisa (46 in più), 8310 a Livorno (50 in più), 10332 ad Arezzo (46 in più), 4722 a Siena (15 in più), 4089 a Grosseto (29 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 174 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 171 nella Nord Ovest, 90 nella Sud est.

Complessivamente, 10288 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (433 in meno rispetto a ieri, meno 4%). Sono 22855 (633 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 6947, Nord Ovest 12045, Sud Est 3863).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covic oggi sono complessivamente 1069 (47 in meno rispetto a ieri, meno 4,2%), 166 in terapia intensiva (9 in meno rispetto a ieri, meno 5,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 102105 (893 in più rispetto a ieri, più 0,9%): 385 persone clinicamente guarite (17 in più rispetto a ieri, più 4,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 101720 (876 in più rispetto a ieri, più 0,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo