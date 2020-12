Si ribalta con l’auto in un fosso: in ospedale

Finisce fuori strada e si ribalta con l’auto in un fosso.

Incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze poco prima delle 17 a Piano di Conca in via Emilia Nord all’altezza del ristorante Giusto di sale. Un uomo ha finito la sua corsa fuori strada, con l’auto che si è ribaltata nel fosso.

Il ferito è rimasto incastrato all’interno del mezzo ed è stato liberato dai vigili del fuoco ma non ha riportato gravi lesioni, tanto che è stato portato al Versilia in codice giallo dopo la valutazione dei sanitari dell’auto medica est e della misericordia di Massarosa.

Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale di Massarosa.