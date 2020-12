Tir resta incastrato sotto gli archi di porta Sant’Anna

Ancora caos in città nelle ultime ore di shopping.

Questa sera (23 dicembre) un camion è infatti rimasto incastrato nel tentativo di uscire da piazzale Verdi attraverso porta Sant’Anna. Inutili i tentativi ripetuti di liberare il tir dalle arcate con delle manovre da parte dell’autista.

Come risultato l’uscita dalla città è rimasta a lungo impossibile per le macchine in transito e si sono creati disagi e code. Sul posto la polizia municipale che cerca di risolvere la situazione, quantomeno sul fronte della viabilità.