Condizioni del tempo in peggioramento in Toscana tra la giornata di oggi e quella di domani, giorno di Natale. Alle criticità già previste per la giornata di oggi per vento e mareggiate si aggiungono quelle legate al rischio di nevicate sull’Appennino.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo con validità dal pomeriggio di oggi fino alla mezzanotte di domani, 25 dicembre (fino alle 17 solo per le mareggiate).

Nel dettaglio i fenomeni previsti:

VENTO: vento forte di Libeccio sui crinali dell’Appennino e sull’Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e zone adiacenti, con raffiche fino a 80-100 km/h.

MARE: molto mosso o agitato a nord di Capraia.

NEVE: dal pomeriggio di domani, venerdì, nevicate in Appennino inizialmente oltre gli 800-1000 metri, in progressivo calo di quota fino ai 400-500 metri in serata, in particolare sull’Alto Mugello.