Covid, Elia scrive a Giani: “Ho 4 anni, mi mancano i nonni e voglio tornare a scuola”

“Buonasera signor presidente, mi chiamo Elia e ho 4 anni. Abito a Lucca con la mia mamma e il mio babbo. E’ più di un mese che non vedo i miei nonni, perchè loro abitano a Massa…”.

Inizia cosi la letttera di un bimbo al governatore della Toscana, che spiega a Eugenio Giani di comportarsi bene, cosi come i loro genitori, e anche le maestre dell’asilo. Poi la richesta: “I nonni mi mancano molto, non toglietemi anche la scuola e miei amici. In fondo sono solo un bimbo di 4 anni. Grazie signore per il suo tempo”.

Poche righe, scritte attraverso il profilo Facebook della mamma, ma non per questo meno commoventi. Tanto che il presidente della Regione Toscana non ha mancato di rispondere al piccolo, sui social.

“Caro Elia – scrive Eugenio Giani – avrei voluto dirti che il virus è stato sconfitto potendo riabbracciare tranquillamente i tuoi nonni. Lo stiamo combattendo ogni giorno e il 27 dicembre sarà una giornata storica: inizieremo la vaccinazione in Toscana proprio per proteggere i nostri nonni e i bambini come te. Sono contento che insieme alla mamma e al babbo continuate a rispettare le regole, contribuiamo a rendere sicura la nostra regione”.

“Da mesi – prosegue il governatore toscano – ci stiamo impegnando al massimo per garantire la salute e per tornare a scuola in totale sicurezza. In attesa del rientro, nei giorni di Natale potrai rivedere anche i nonni. Dobbiamo però porre la massima cura nell’incontrare i nostri cari e le persone più fragili. Il virus circola ancora, non smettiamo di portare la mascherina e igienizzare le mani. Ti ringrazio Elia per il messaggio che mi hai inviato con l’aiuto della mamma, mi spinge a lottare ancora di più. Continuiamo a proteggerci, per noi e per tutti i nostri affetti”.