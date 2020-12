Falsi addetti della ditta del gas fanno truffe nelle case anche per la vigilia di Natale

I truffatori “porta a porta” non si sono fermati nel giorno della vigilia di Natale nella Piana di Lucca. Due giovani malviventi, infatti, hanno colpito a Parezzana, nel comune di Capannori. I due, entrambi con i capelli castani e il viso da bravi ragazzi, si sono presentati a casa di alcuni abitanti della zona, spacciandosi per incaricati della azienda del gas.

Una volta che si sono fatti aprire, hanno chiesto di poter controllare il codice di migrazione, spiegando che in quel modo si poteva evitare una eventuale multa. A quel punto, i due si dividono i compiti e mentre il proprietario va in cerca dell’ultima bolletta arraffano quello che di valore riescono a trovare. Ma non solo: una volta fornito quel codice, approntano contratti truffa facendo passare l’utente ad un’altra compagnia alla sua insaputa.

Purtroppo anche questa è una truffa piuttosto diffusa: le forze dell’ordine invitano a diffidare e a non aprire la porta, specie in questi giorni festivi, agli sconosciuti. Ovviamente non si trattava di incaricati dell’azienda e in casi del genere è sempre bene avvisare polizia e carabinieri.