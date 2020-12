Il fatto

Frana a Matraia rischia di travolgere un automobilista foto

Attimi di paura per uno smottamento in via delle Cave

Tragedia sfiorata nella serata di ieri, vigilia di Natale, a Matraia. Uno smottamento si è riversato sulla via delle Cave mentre stava transitando un’auto. Fortunatamente il conducente, un abitante della zona, è riuscito a fermarsi in tempo evitando di venire travolto. Foto 3 di 3



Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

