Ladri tentano il colpo in vestito da cerimonia e mascherina

Ladri in vestito da cerimonia e con mascherina tentano il furto in una casa di corte a San Filippo, pensando forse – visto il periodo festivo – di passare inosservati. E invece è stato il fiuto dei due cani della proprietaria della casa presa di mira a mettere in fuga quelli che altro non erano che due malviventi.

E’ successo due pomeriggi fa, attorno alle 16,30, in via della Nina. I due sono stati colti dalla proprietaria che usciva di casa per portare a passeggio i suoi cani: alla loro vista i due sono scappati via correndo. La donna è rientrata subito nella sua abitazione per chiamare i carabinieri ma dei due non c’era più alcuna traccia.