Vettura fuori strada, resta in bilico sul bordo di un canale di scolo.

Sul posto, alla rotonda tra viale Berlinguer e via Rosselli, ieri sera (24 dicembre) poco dopo le 19, sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, eri sera (24 dicembre.

Foto 3 di 5









L’auto ha sbandato finendo sull’erba resa scivolosa dall’umidità e si è fermata proprio a ridosso del canale. I pompieri sono stati allertati da una pattuglia dei carabinieri della vicina tenenza che stava transitando in quel momento.

Il veicolo è stato prontamente ancorato grazie ai verricelli in dotazione ai mezzi intervenuti, così da far scendere in sicurezza gli occupanti che, fino a quel momento, non erano potuti uscire a causa delle precarie condizioni di equilibrio in cui si trovava la vettura. Successivamente è stata riportata in strada grazie all’autogru giunta in supporto dalla sede centrale. Solo spavento per le due persone a bordo che non sono dovute neanche ricorrere alle cure dei sanitari.