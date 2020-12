Coronavirus, muore storico volontario della Misericordia di Piazza al Serchio

Un altro lutto legato al Covid-19. È morto ieri (25 dicembre) all’ospedale di Lucca l’80enne Fabrizio Marchiò, storico volontario della Misericordia di Piazza al Serchio.

Per Fabrizio la Misericordia era una seconda casa da quando era andato in pensione. Tanto che era operativo tutti i giorni, sia per i servizi di emergenza sanitaria 118 sia per i servizi sociali.

La comunità di Piazza al Serchio ne piange la scomparsa.