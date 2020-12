Covid, morto l’ex dipendente comunale di Altopascio Roberto Pistoresi

Un altro lutto per Covid ad Altopascio. Muore Roberto Pistoresi, ex dipendente comunale e impegnato nel gruppo Alpini.

“Il Covid si è portato via anche Roberto Pistoresi – dice il sindaco Sara D’Ambrosio – Poco più di 70 anni, speravamo riuscisse a uscirne da questo incubo chiamato coronavirus e invece così non è stato. Siamo tutti colpiti e dispiaciuti e il nostro primo pensiero va alla moglie, che abbracciamo forte forte”.

“Tanti magari lo ricordano quando lavorava all’anagrafe – dice ancora il primo cittadinio – una presenza costante per i suoi colleghi e per i cittadini; altri lo ricordano per il suo impegno nel gruppo degli Alpini. Noi lo ricordiamo soprattutto perché era un buono. Una di quelle persone accoglienti, che ti fanno sentire a casa. Roberto era una persona generosa, un uomo per bene. Sembrano frasi fatte, ma non è così. Roberto c’era sempre e c’era per tutti, con il suo umorismo e con la sua capacità di sciogliere ogni tensione con una battuta”.

“Siamo davvero dispiaciuti e tristi – conclude il sinsaco – E penso alla moglie, ai suoi amici e ai familiari che non hanno neppure potuto salutarlo. Vi abbraccio tutti, vi sono vicina e con me il resto della giunta, l’amministrazione comunale e tutto il Comune di Altopascio”.