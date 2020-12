La lite in famiglia si trasforma in tentato omicidio: 61enne accoltella il figlio alla schiena

Un fatto di cronaca nera nel centro cittadino valdesano risolto dai carabinieri di Poggibonsi.

A notte fonda in un appartamento, la lite fra un uomo di quarantanni, la propria compagna e sua madre, si è tramutato in un efferato delitto che avrebbe potuto avere un epilogo assai più tragico.

La donna, una 61enne della provincia di Napoli, innervosita dai comportamenti del figlio, non ci ha pensato due volte a prendere un coltello in casa ed a sferrargli tre fendenti alla schiena, proprio nel momento in cui l’uomo discuteva con la compagna e dinanzi alla loro bambina di pochi mesi.

Allertati, i carabinieri si sono fiondati sul posto in pochi attimi inviando una gazzella del nucleo Radiomobile della compagnia di Poggibonsi.

I militari, dopo aver constatato quello che era avvenuto pochi minuti prima e, mentre il personale medico del 118, avvertito dalla stessa madre, prestava i primi soccorsi, hanno provveduto ad effettuare una perquisizione domiciliare a seguito della quale hanno recuperato il coltello utilizzato per il ferimento dell’uomo e ad acquisire elementi utili alle indagini che hanno confermato l’amara verità, cosa che veniva peraltro anche confermata dalla protagonista agli investigatori.

La donna, quindi, è stata in caserma per gli ulteriori accertamenti del caso. Informata la procura della Repubblica di Siena è stato disposto l’arresto della donna per tentato omicidio.

Il figlio, trasportato d’urgenza all’ospedale di Siena, se la caverà con un paio di settimane di cure e farmaci perché fortunatamente per lui, non venivano lesi organi vitali