Lutto per la morte di Roberto Pardini, Eugenio Giani: “Grati per la sua battaglia per la Dop del pane toscano”

Lutto per la morte di Roberto Pardini, deceduto ieri (25 dicembre), nel giorno di Natale, all’ospedale di Livoro. Figura storica del sindacalismo e della Cna aveva combattuto per il riconoscimento della Dop al pane toscano.

“Perdiamo un uomo che molto ha dato alla nostra Toscana con la sua passione civile e il suo costante impegno, grazie al quale sono stati raggiunti risultati quali il riconoscimento della Dop al pane toscano, emblema del valore dell’agricoltura e della tradizione alimentare della nostra regione – questo il ricordo e il cordoglio del governatore Eugenio Giani, a nome anche della giunta regionale.

Pardini era stato anché direttore del consorzio pane toscano dop.

“Lo ricordo in particolare proprio per il suo impegno nel riconoscimento comunitario della Dop – sottolinea il presidente – una battaglia di molti anni che grazie al gioco di squadra di tutti i soggetti interessati ha conseguito l’unica denominazione a livello regionale in Europa per questa tipologia di prodotto”.

Il presidente Giani esprime la sua vicinanza ai familiari, al presidente del consorzio Pane Toscano Dop e a tutti gli operatori della filiera, agricoltori, molitori e panificatori.