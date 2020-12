Spaccio al parco di via De Gasperi: denunciati cinque giovani

Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione del nucleo di sicurezza urbana della polizia municipale di Lucca, la scorsa settimana sono stati individuati e denunciati cinque giovani cittadini italiani, fra i 18 e i 20 anni di età, tutti residenti a Lucca.

Il luogo di attività era il parco pubblico di via De Gasperi a Sant’Anna, zona segnalata più volte per la presenza di ritrovi con evidente finalità di spaccio. Durante l’accertamento sono state rinvenute due bilancine elettroniche di precisione per la pesatura delle sostanze per la cessione ai consumatori, sottoposte a sequestro probatorio convalidato dal pubblico ministero che ha disposto apposita delega delle indagini.

I cinque giovani sono stati tutti denunciati per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. “La polizia municipale, in coordinamento con tutte le altre forze dell’ordine, presidia con continuità il nostro territorio verificando le segnalazioni che ci giungono dai cittadini – afferma l’assessore alla sicurezza Francesco Raspini – questa importante attività di contrasto è stata possibile grazie alla collaborazione con i carabinieri che ringrazio”.