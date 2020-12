Il centro funzionale regionale della Toscana – a causa del previsto peggioramento delle condizioni atmosferiche dalla serata di oggi (27 dicembre) – ha emesso un’allerta meteo di colore arancio per rischio mareggiate e vento forte sulla costa versiliese e del bacino costiero del Serchio dalle 8 alle 13 di domani (28 dicembre).

L’allerta arancione è indicata dal Cfr per quanto riguarda il territorio della provincia di Lucca per i settori V (Versilia) e S3 (Serchio costa). Dopo le 13 il livello di allerta per rischio mareggiate e vento è declassato a giallo.

Le previsioni meteo del Lamma indicano per domani occasionali temporali probabili sul settore occidentale della Toscana con intensificazione dei venti di Libeccio e forti raffiche, moto ondoso in aumento con mare molto mosso e/o agitato. Nella tarda serata di oggi (27 dicembre) possibili nevicate sulle zone montane e pedemontane di Nord Ovest oltre i 400-600 metri.

A Viareggio si corre ai ripari. Sono chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. E’ ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.