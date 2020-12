Ancora una tragedia nel canale Burlamacca a Viareggio, all’altezza della caserma della guardia di finanza.

Il corpo, che galleggiava in acqua, notato da alcuni passanti, ormai senza vita, è stato ritrovato oggi (29 dicembre). Sul posto, oltre ai mezzi del 118, il cui personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso, e i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia viareggina, alla guida del comandante Edoardo Cetola, per ricostruire quanto accaduto.

L’anziano, un 90enne di Viareggio, da quanto emerso, era uscito di casa questa mattina. Caduto in acqua è annegato. Una caduta accidentale, sembra dai primi rilievi.

Raffaello Ghilarducci, noto perchè per molti anni ha gestito una torrefazione al mercato di Viareggio, era uscito di casa senza che la moglie se ne rendesse conto intorno alle 7,30. La donna, appena ha notato che non era in casa, ha allertato gli altri parenti che hanno informato i carabinieri e la polizia municipale per cercarlo visto che aveva qualche problema di salute. Il corpo è stato notato galleggiare in acqua intorno alle 9 da due operai che stavano facendo dei lavori in un appartamento di fronte al canale Burlamacca. Loro stessi l’hanno tirato fuori dall’acqua, chiamando i soccorsi e avvertendo il personale della caserma della guardia di Finanza vicina. Purtroppo però il 90enne era già morto. Trovato con una ferita sulla fronte , è poi stato accertato che deceduto per annegamento.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Versilia.

Foto di Valerio Vespignani