Si inventa di aver smarrito la patente, ma gli era stata ritirata in Germania: 50enne denunciato

Si è inventato di aver smarrito la patente, presentando regolare denuncia per ottenere il duplicato, ma in realtà il documento gli era stato ritirato in Germania per guida in stato di ebbrezza. Il 50enne, di origini campane ma residente da tempo a Cerreto Guidi, è finito nei guai: per lui è scattata la denuncia per falso ideologico

A deferirlo alla procura di Firenze, ieri (28 dicembre), sono sati i carabinieri che, dopo le dovute indagini, hanno appurato che l’uomo, al fine di ottenere il rilascio di un duplicato della propria patente di guida, effettivamente poi ottenuto, nell’agosto 2019 ne aveva falsamente denunciato lo smarrimento.

Dopo il rilascio del permesso provvisorio di guida, però, avviato l’iter per l’ottenimento del duplicato, qualcosa ha insospettito i militari e la stessa Motorizzazione Civile deputata al rilascio della patente. Sospetti che hanno trovato fondamento quando è stato poi acertato che il documento non era stato smarrito, ma ritirato nel giugno 2019 dalle autorità tedesche, paese in cui l’uomo si trovava per ragioni lavorative.

Grazie anche ai riscontri effettuati con la direzione generale della Motorizzazione Civile e dagli atti acquisiti dalle autorità tedesche, è emerso che il 29 giugno 2019 al 50enne era stata contestata la violazione per guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche e che la procura di Norimberga il 22 ottobre successivo aveva disposto il ritiro del documento di guida dal 22 agosto 2019 al 21 aprile 2020.

L’accusa nei confronti dell’uomo è quella di falso ideologico commesso da privato.