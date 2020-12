Un ragazzo di 19 anni di Badia Pozzeveri è in gravi condizioni dopo un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi (30 dicembre) in paese, all’incrocio fra via IV Novembre e via di Corte Casali.

Il giovane era seduto al lato del passeggero di una Peugeot 107 condotta da un amico 20enne di Altopascio, che è rimasto invece praticamente illeso. La loro auto, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale, è andata a scontrarsi con una Bmw station wagon, condotta da un uomo di Altopascio. Con lui c’erano la moglie e il figlio di appena un anno, i quali sono stati trasportati al pronto soccorso del San Luca ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Foto 2 di 2



Preoccupano invece quelle del 19enne, che ha riportato un politrauma. Sul posto anche il comandante della polizia municipale di Altopascio, Italo Pellegrini, che ha seguito personalmente gli accertamenti. Agli investigatori la dinamica dell’incidente appare sufficientemente chiara.