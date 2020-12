Madre e figli trovati morti in casa: i corpi erano in avanzato stato di decomposizione

Tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione. La macabra scoperta questa mattina (30 dicembre) in un’abitazione a Figline Valdarno.

Poco prima di mezzogiorno il personale della polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno, con i vigili del fuoco, sono entrati in un appartamento al primo piano di Vicolo Guinelli, trovando i tre corpi: una donna di 77 anni ed i suoi due figli di 51 e 46 anni.

La porta di casa era chiusa dall’interno.

La segnalazione è partita da alcuni vicini, allarmati per non averli visti da diversi giorni.

Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri del nucleo investigativo e la scientifica dell’Arma. Le indagini sulle cause della morte sono in corso.