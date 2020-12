Operaio rimane intossicato in azienda

Un operaio è rimasto intossicato in modo lieve mentre si trovava alla Ds Smith di Porcari. A darne notizia è il 118, che specifica che l’uomo è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

L’episodio, dai contorni ancora da chiarire, si è verificato poco prima delle 15 di oggi (30 dicembre). L’allarme è stato dato dall’azienda: la centrale opereativa ha inviato sul posto due mezzi sanitari. Gli operatori hanno prestato sul posto le prime cure prima di trasferire il lavoratore in ospedale.