Un pedone è stato investito poco prima delle 18,30 di oggi (30 dicembre) mentre stava attraversando il viale Einaudi, a Sant’Anna, di fronte alla Lidl.

Per cause in corso di accertamento, una vettura lo ha urtato facendolo finire a terra. L’allarme è stato dato immediatamente e in pochi minuti sul posto è sopraggiunta un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, trasferendo il ferito con il codice giallo al pronto soccorso del San Luca.