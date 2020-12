Anziano colto da ictus, lo salva il vicino di casa

Sarebbe potuta finire male per un 73enne di Lunata se non fosse intervenuto il vicino di casa nel pomeriggio di ieri (30 dicembre).

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio verso le 15,30 in via dell’Isola, quando il 73enne R.M. ha cominciato a gridare da dentro la sua abitazione chiedendo aiuto. Il vicino di casa, un giovane di origine kossovara di 38 anni, Denis Nikocevic, quando ha sentito le grida è subito intervenuto entrando nella casa del 73enne.

Nell’immediato ha cercato di capire cosa fosse accaduto, ma l’anziano non è riuscito a spiegarsi. L’uomo era in stato confusionale e per il quanto chiedesse di essere aiutato non riusciva a chiarire il proprio malessere. Nikocevic a quel punto ha chiamato subito l’ambulanza rivolgendosi al 118 e ha allertato i familiari del 73enne che, in breve, sono arrivati sul posto.

Quando il personale sanitario del 118 e giunto in via dell’Isola non c’è voluto molto per capire che il 73enne era in un grave stato di confusione mentale. In breve è stato portato all’ospedale San Luca di Lucca dove i medici hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un evento ischemico. Per evitargli gravi conseguenze è stato fondamentale il tempestivo soccorso del vicino di casa, Denis Nikocevic, che ha dato l’allarme capendo che la situazione era piuttosto seria.