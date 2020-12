Ladri in fuga con una tv da 50 pollici dopo il colpo in una casa

Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri (30 dicembre) a Sant’Alessio. I malviventi hanno colpito in una casa di via della Chiesa, approfittando dell’assenza dei proprietari.

I soliti ignoti sono passati dai campi sul retro dell’abitazione e favoriti dall’oscurità si sono messi all’opera e dopo aver sfondato un infisso sono entrati all’interno in cerca di oggetti di valore.

I ladri sono fuggiti con una tv da 50 pollici. Ai proprietari, al loro rientro a casa, non è restato da fare altro che dare l’allarme.