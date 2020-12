Due frazioni del Comune di Fabbriche di Vergemoli isolate nel giorno di San Silvestro da una maxi frana che minaccia la strada che conduce ai borghi di Fornovolasco e San Pellegrinetto.

Lo smottamento si è verificato nella tarda serata di ieri (30 dicembre) e ha costretto alla chiusura della strada. Le due frazioni sono raggiungibili solo con una via secondaria che però di solito viene chiusa in inverno.

Foto 3 di 5









Sul posto nella serata di ieri si è recato il sindaco Michele Giannini. E’ stato lui, oltre ad allertare le ditte per le opere di messa in sicurezza, a chiamare i vigili del fuoco che sono arrivati per compiere le verifiche del caso. Al termine si è deciso di chiudere in via precauzionale la viabilità.

Disagi anche in Arni, dove uno smottamento ha interessato la sede stradale costringendo ad una temporanea chiusura della viabilità.