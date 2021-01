Il presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, comunica che, relativamente all’avviso di criticità ‘codice giallo‘ per forti piogge emesso dalla Regione Toscana e la copiosa nevicata che ha interessato questa notte tutto il territorio che ha comportato problemi a linee telefoniche e di energia elettrica, è stato aperto il Centro operativo intercomunale di protezione civile della Garfagnana per monitorare la situazione e coordinare i soggetti preposti in eventuali interventi.

Il Coi Garfagnana, situato a Orto Murato a Castelnuovo di Garfagnana, è operativo con un servizio di reperibilità contattando lo 0583.641308 oppure via email coigarfagnana@gmail.com.