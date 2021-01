Maltratta gli anziani genitori, 47enne di Firenze finisce a Sollicciano

E’ stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori.

Nello scorso mese di novembre i militari della stazione di Firenze Rovezzano, all’esito di mirata attività investigativa, concordata dalla procura, gli avevano notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento agli anziani genitori, con contestuale divieto di comunicazione. Con questa misura si sperava di avero posto fine ad una triste vicenda che aveva visto coinvolti due anziani quotidianamente maltrattati dal figlio che, in preda a vere e proprie crisi dovute all’assunzione di alcolici, in più occasioni li aveva maltrattati, vessandoli e minacciandoli arrivando, in alcune circostanze, anche a colpirli con pugni e spintoni.

Ma il figlio, un 47enne fiorentino, dopo un primo periodo di calma, aveva ripreso i suoi atteggiamenti molesti nei confronti dei genitori, che vivono in un’abitazione proprio accanto alla sua. Urla, minacce e angherie di ogni tipo, come, ad esempio, l’intimazione a lasciare il loro appartamento poiché il figlio voleva venderlo, o anche il distacco delle luce e la chiusura del gas, costringendo gli anziani genitori e rimanere chiusi in casa senza luce né gas per paura che il figlio, usciti dall’abitazione per ripristinare le utenza, li aggredisse.

Sulla base del nuovo scenario, i militari lo hanno arrestato, e questa volta è finito in carcere a Sollicciano in regime di custodia cautelare, su ordinanza del gip Fabio Frangini, e su richiesta del pm Benedetta Foti.