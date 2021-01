San Lorenzo a Vaccoli, 50 famiglie senza telefono da un mese

Un disagio che risale ormai a un mese fa. E che riguarda 50 famiglie di San Lorenzo a Vaccoli. Che d’improvviso, dal 5 dicembre, sono rimaste senza linea telefonica e internet e ancora non riescono a risolvere il problema.

I residenti della frazione a sud del Comune di Lucca, dopo vani tentativi con i gestori telefonici e della rete, sono ormai esasperati dalla situazione: “Proprio in un momento come questo – dice una signora – con la pandemia in corso e l’impossibilità per gran parte della giornata di muoversi ci viene a mancare il principale collegamento verso il mondo esterno. Non è solo la linea telefonica, ma è il collegamento a internet che ci è venuto a mancare e ci impedisce di accedere a una serie di servixi importanti”.

Disagi, legati ai danni riportato da un ripetitore della telefonia mobile, anche nella frazione di Catro, sopra Santa Maria del Giudice. “Da domenica sera – spiega un utente – Siamo isolati, con persone disabili che hanno bisogno di contattare i servizi infiermerisici domiciliari e non possono contattarli. Io stesso aspetto una chiamata dal day hospital per fare la Pet ed altri esami e non sappiamo come fare. Parlare con la Vodafone è impossibile: cosa dobbiamo fare?”.