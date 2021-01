San Romano, appello ai residenti: “Spostamenti solo in caso di necessità e urgenza”

Ghiaccio e neve, situazione critica a San Romano Garfagnana. Gli operai cmunali stanno lavorando ininterrottamente dalla nottata del 30 dicembre per liberare le strade, concentrandosi prevalentemente nel tratto Verrucole-Caprignana-Valle, dove si sono verificate diverse cadute di alberi che hanno impedito l’agevole spalatura della nave tanto da richiedere l’intervento di vigili del fuoco, operai dell’Unione del Comuni e privati.

Diverse ancora le difficoltà sul territorio. Enel sta cercando di restituire elettricità alle frazioni di Orzaglia e Vibbiana nel più breve tempo possibile.

Il Comune fa un appello ai cittadini: “A causa della grave situazione registrata nella parte alta del comune – si legge in una nota – non siamo in grado di garantire la pulizia delle strade nella parte bassa. Chiediamo pertanto la collaborazione e pazienza dei residenti e raccomandiamo di evitare gli spostamenti se non in caso di necessità e urgenza. L’amministrazione provinciale ci ha segnalato inoltre che la strada Sp16 nel tratto San Romano – Piazza al Serchio verrà interrotta ma sarà garantito a tutte le abitazioni, anche a quelle più isolate, il transito dei mezzi di soccorso”.