Alberi sulla carreggiata e piante in bilico sui cavi Enel: chiusa la Caprignana-Villa

L’ondata di gelo e neve continua a fare danni e creare disagi in Garfagnana. A San Romano il sindaco Raffaella Mariani ha emesso un’ordinanza per chiusura al transito della strada comunale nel tratto Caprignana-confine con Villa Collemandina.

“La violenta perturbazione verificata tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e in parte ancora in atto – si legge nell’ordinanza – ha causato danni e disagi sulle strada comunale nel tratto capoluogo/parco dell’Orecchiella, principalmente per la caduta di alberi appesantiti dalla neve. Nella strada comunale nel tratto Caprignana fino al confine con Villa Collemandina, si è verificata la caduta di diversi alberi sulla strada comunale ostruendo il passaggio alla viabilità e al momenti risultano in bilico alcune piante sui cavi Enel, e quindi non è possibile intervenire tramite personale comunale. È giusto ed opportuno emettere ordinanza di chiusura della strada fino a corretta messa in sicurezza del tratto”.

“Anche in questa emergenza – spiegano dal Comune – come più volte sottolineato alle istituzioni provinciale, regionali e nazionali, emergono i seri problemi delle aree montane interne: inadeguatezza delle infrastrutture di distribuzione elettrica e di comunicazione (assenti e malfunzionanti i collegamenti delle linee di telefonia mobile); scarsa se non in alcuni casi assenza di connessione internet; assenza di manutenzione delle arre di rispetto da parte dei privati lungo tutta la viabilità. Occorre un serio impegno per aiutare le amministrazioni locali nella manutenzione e gestione del territorio con aiuti concreti e risorse economiche adeguate che permettano di evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quelle che stiamo vivendo e che per un territorio come il nostro non dovrebbero sfociare in emergenza”.

“Le difficoltà per la scarsità di personale preposto agli interventi di emergenza da parte di Enel stupisce – conclude l’amministrazione – date le capacità e le risorse dell’azienda. Auspichiamo che ai nostri territori sia destinato un serio potenziamento del personale necessario a garantire servizi adeguati da parte di tutti i gestori. Ringraziamo gli operai di pubblici e quelli di Enel che si sono impegnati in una situazione anche di grave rischio per molte ore in attesa dei supporti esterni”.

Enel nel frattempo ha ripristinato con difficoltà un collegamento provvisorio ai 170 cittadini isolati della frazione di Vibbiana dopo circa 36 ore di black out che ha provocato seri disagi alla popolazione e l’intervento di operatori del Coc, Coi e vigili del fuoco e dei volontari.