Alcol a minorenni, il questore di Firenze sospende la licenza a un locale

Sospesa la licenza, per 10 giorni, a un pubblico esercizio nel centro di Firenze. Il provvedimento, del questore Filippo Santarelli è scattato dalla mezzanotte di ieri (1 gennaio) dopo che lo scorso 28 dicembre una ragazza quindicenne è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova in stato di incoscienza per poi essere affidata ai genitori e dimessa con prognosi di 2 giorni per una intossicazione alcolica.

Le indagini del commissariato hanno rilevato come la ragazza fosse in compagnia di altri minori che si erano ritrovati nel corso di quella serata in Piazza Pitti ed uno di loro avesse acquistato alcolici e superalcolici presso l’esercizio per poi dividerli con gli altri minori. Peraltro, l’addetto alle vendite, secondo quanto rilevato, resosi conto della minore età, si sarebbe preoccupato che le bottiglie fossero celate in uno zainetto.

Come ha evidenziato il questore di Firenze nel provvedimento a sua firma, sono state ritenute sussistere le condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, che il provvedimento di sospensione vuole impedire, vista la violazione della normativa sulla vendita di alcolici a minori di anni 16 che ha messo in pericolo la salute dei giovanissimi clienti, oltre al possibile allarme sociale che il protrarsi e ripetersi di questa condotta potrebbe altrimenti causare.