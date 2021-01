Benabbio, chiusa per frana la strada che porta a Belvedere

L’ondata di maltempo continua a fare danni a Bagni di Lucca. Sul territorio si sono verificate due frane: una sulla strada per Riolo e l’altra sulla strada che porta a Belvedere, che è stata chiusa (foto di Fiorenzo Recchia).

Novità anche sull’elettricità: “Nelle ultime ore Enel è riuscita a ripristinare la corrente elettrica nella zona della Val di Lima – aggiorna il Comune -. Rimangono da risolvere i danni causati alla linea che fornisce la zona delle Valli. Gli interventi sono ancora in corso. Attualmente amministratori e tecnici si stanno recando sulla strada per Riolo che risulta interrotta a causa di una nuova frana all’altezza del Molino di Fronzola. Inoltre è stata chiusa con ordinanza la strada che porta a Belvedere sulla strada per Benabbio a causa di uno smottamento a valle. Il maltempo e i disagi perdurano, raccomandiamo ancora prudenza”.