Camporgiano, tre paesi senza elettricità: “Situazione difficile per gli anziani”

L’ondata di gelo e neve colpisce anche il comune di Camporgiano. Come aggiorna il sindaco, la situazione della viabilità principale è sotto controllo. Disagi invece per la mancanza di energia elettrica in alcuni paesi.

“Dalla serata del 31 dicembre – afferma il sindaco – ci stiamo dedicando a mantenere pulite e sicure le strade comunali attraverso l’utilizzo sia dei nostri mezzi spalaneve e spargisale, sia di quelli di ditte private. La situazione è attualmente sotto controllo per quanto riguarda la viabilità principale ed ora potremo dedicarci a quella secondaria: il nostro ufficio tecnico, la giunta e tutti i consiglieri comunali sono sempre a disposizione per ogni segnalazione di criticità, disservizi o ritardi”.

“Ancora preoccupante rimane, invece – precisa il primo cittadino -, la mancanza di energia elettrica in alcuni paesi e case isolate: risolta ieri sera questa emergenza a Roccalberti, siamo ancora in attesa che Enel ripristini il servizio a Casatico, Casciana e Cascianella, dove la situazione si sta facendo sempre più difficile ogni ora che passa, soprattutto per i nostri concittadini più anziani. Siamo in contatto permanente sia con la Direzione provinciale e territoriale di Enel, sia con il centro intercomunale di Protezione civile di Ortomurato. Le ultime notizie sono incoraggianti, anche se le utenze prive di energia elettrica sono alcune migliaia in tutta la Valle del Serchio: se i moltissimi guasti, provocati perlopiù dalla caduta delle piante sui cavi dell’alta e della media tensione, non saranno riparati prima di sera, saranno messi a disposizione dei gruppi elettrogeni direttamente da Enel. Rimaniamo, comunque, in costante contatto con tutti voi per poter intervenire con maggiore efficacia”.