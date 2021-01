Molesta i passanti, fermato in piazza San Michele in stato confusionale

Attimi di tensione a Lucca in piazza San Michele, dopo che alcuni cittadini hanno notato questa mattina (2 gennaio) un uomo, in stato confusionale che si aggirava per strada molestando i passanti



Segnalata la situazione alla centrale operativa del 112 i carabinieri sono subito intervenuti, fermando un 32enne originario del Marocco e denunciandolo per porto abusivo di armi. Nel corso della perquisizione personale, infatti, i militari dell’arma gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico con la lama di 10 centimetri.

L’uomo, in passato era già stato colpito da un provvedimento di espulsione dall’Italia, quindi è stato anche denunciato per violazione della normativa sul soggiorno di stranieri.