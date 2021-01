Grosso albero cade sull’asfalto in via del Fortino a Lido di Camaiore

Paura oggi (2 gennaio) per un grosso albero caduto a Lido di Camaiore in via del Fortino.

La pianta, dopo le piogge delle ultime ore, si è abbattuta nel mezzo delle due corsie di marcia, sfiorando due vetture parcheggiate.

E’ andata bene, fortunatamente. Nessun ferito.

Sul posto, oltre alla polizia municipale, i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio per rimuovere l’albero e liberare la strada.