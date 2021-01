Lutto per la morte dell’ex insegnante delle scuole elementari Ivano Lippi

Scompare l’ex maestro elementare Ivano Lippi. Così lo ricordano gli ultimi suoi alunni dei tempi della scuola.

“Lo chiamavamo semplicemente “il maestro”, Ivano Lippi – dicono – il nostro insegnante di scuola elementare che se ne è andato portando con se una parte della nostra infanzia. Una notizia che arriva così, fredda, che ci lascia attoniti e quasi intontiti, perché nonostante ci ritrovassimo solamente ogni tanto per le cene di classe, era comunque spesso presente nei nostri pensieri in quanto, insieme ai nostri genitori è stato un tassello fondamentale per la nostra prima educazione”.

“Lo abbiamo incontrato nel lontano 1986 – ricordano – primo giorno di scuola, un tipo dall’aspetto curioso, una barba già in gran parte bianca e un baffo morbido che non lasciavano trasparire nient’altro di quella persona che di lì agli anni a venire avremmo meglio conosciuto come un uomo forte, risoluto, severo, buono e generoso. Un educatore di altri tempi, pronto a lasciare il segno nelle nostre vite gettando le basi che ci avrebbero aiutato ad affrontare la nostra crescita“.

“Numerosi gli aneddoti di quei tempi che ci vengono in mente – dice – le fascine di stecchi per insegnarci a contare e a fare le operazioni matematiche, le cartine di geografia, i cartelli appesi su come si scrivevano le parole, una “e” gigante con l’accento davanti la cattedra per promemoria ad un nostro compagno inglese, gli scherzi con la bidella, il gioco del fazzoletto, il tè che beveva a metà mattinata, i lavori di bricolage per le ricorrenze, i cerchi blu che usavamo per fare ginnastica, le gite con relativo riassunto scritto al ritorno. Un maestro di vita anche dopo gli anni di scuola, dispensatore di buoni consigli, sempre sorridente e pimpante ci riconosceva e si fermava volentieri a parlare quando lo incontravamo, e noi felici, perché capivamo che anche a lui avevamo lasciato sicuramente dei bei ricordi. Ci lascia in eredità un regalo molto importante che è quello di saper educare al meglio i nostri figli e di vivere secondo i principi che ci ha insegnato. Un forte abbraccio dai tuoi alunni. Continuerai a vivere nei nostri cuori”.