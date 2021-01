Neve e disagi, il racconto: “Bloccato fino all’alba con oltre 30 alberi caduti in strada”

Neve e disagi in Garfagnana, proseguono le segnalazioni. Il consigliere di opposizione di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri, racconta un episodio accaduto ad uno sfortunato cittadino.

“Le difficoltà per far ritornare la situazione alla normalità – racconta – dopo la forte nevicata di queste ore, sono tante e ad oggi ancora molti paesi sono senza corrente elettrica. Molti cittadini della Garfagnana e della Medavalle mi stanno scrivendo sui disagi causati dal maltempo, fra cui la disavventura che un mio amico di Arni ha avuto questa notte. M.E. dopo essere stato a trovare dei parenti fuori dal suo comune al rientro in serata, percorrendo la strada Provinciale 13, ha incontrato diverse piante sulla carreggiata cadute a causa della neve copiosa in particolar modo nelle vicinanze dell’impianto di estrazione inerti Fassa Spa. Non potendo passare ha subito contattato i vigili del fuoco, che gli hanno garantito un pronto intervento proveniente da Castelnuovo. Reparto rafforzato in questi giorni da una squadra di Lucca”.

“Giunti sul luogo – prosegue il racconto – i pompieri hanno iniziato a sgombrare la strada tranquillizzando il cittadino. Ma, qui inizia la disavventura di M.E perché la squadra di intervento insieme a lui, si sono trovati ad affrontare un tratto di strada completamente innevato da diverso tempo e con oltre 30 alberi caduti che impedivano il defluire delle macchine. Stupore e meraviglia hanno caratterizzato quel momento perché nessuna spiegazione poteva essere individuata per giustificare un tratto di strada provinciale così vessato, secondo alcuni cittadini già da anni, anche da dissesti idrogeologici poiché è il solito percorso interessato più di un anno fa, da una frana che creò molto disagio alle frazioni circostanti con la chiusura al traffico. Ma, un altro problema con lo scorrere del tempo si è presentato, perché in prossimità del cimitero di Isola Santa, il traliccio dell’alta tensione della 15000 è stato investito da un grosso castagno che lo ha fatto cadere sulla stessa strada causando non solo il blocco totale alla circolazione ma, anche un blackout generalizzato, che ha colpito la Valle”.

“L’amarezza che si faceva sentire per la situazione creatasi era molta – conclude – perché il lavoro svolto fino a quel momento dai vigili del fuoco risultava incompiuto nonostante i loro sforzi per poter permettere al cittadino M.E di arrivare a casa ma, soprattutto di poter mettere tutto in sicurezza. È stato deciso quindi di chiudere la strada provinciale 13 e il cittadino di Arni, con rassegnazione ha dovuto percorrere il tratto in direzione inversa che da Lucca va a Pietrasanta e infine ad Arni, arrivando sano e salvo nella propria abitazione all’alba”.