Neve in Garfagnana, ancora 4mila utenze senza luce

Continuano i disagi per le forti nevicate in Garfagnana e Mediavalle, anche a quote basse. Il problema maggiore rimane quello della mancanza di energia elettrica in paesi e frazioni. Si è lavorato tutta la notte, con il supporto di diverse squadre dei vigili del fuoco, per ripristinare la corrente secondo le priorità indicate dai centri operativi a E-Distribuzione.

Restano 4mila le utenze ancora non riallacciate, fra la provincia di Lucca e quella di Pistoia. In particolare sono 600 a Careggine, 550 a Sillano Giuncugnano, 500 a Minucciano, 450 a Piazza al Serchio, 380 a Castiglione Garfagnana, 300 a Vagli di Sotto, 254 a Villa Collemandina, 170 a San Romano Garfagnana e 140 a Bagni di Lucca.

Si sta lavorando alacremente, nonostante le tante difficoltà, per far ritornare la situazione alla normalità nell’arco della giornata.

A monitorare la situazione ci sono la Provincia di Lucca con i tecnici e il presidente Luca Menesini e l’assessore regionale Stefano Baccelli.