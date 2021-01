Toscana, vaccinazioni oltre quota 5mila: è record per le Rsa

Vaccinazioni in Toscana oltre quota 5mila. È il dato di oggi alle 13: di queste 1614 sono state in Rsa.

Sulla base di questi dati la Toscana risulta la regione con più vaccini a quest’ultima categoria: si tratta di circa il 36 per cento del totale nazionale. “Non si tratta di rivendicare alcun primato – commentano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini – ma di sottolineare la scelta che abbiamo fatto puntando subito sugli anziani delle Rsa, ovvero sui più fragili e vulnerabili”.

Tutte le dosi della prima fornitura sono già state prenotate e verranno somministrate agli operatori sanitari entro l’8 gennaio. Tra il 4 e il 6 è prevista una nuova consegna, per la quale verranno riaperte nuovamente le prenotazioni online per il personale coinvolto nella fase 1 e che aveva effettuato la preadesione.

Nel frattempo oggi stanno procedendo regolarmente le vaccinazioni degli ospiti delle Rsa e del personale degli ospedali, a partire dei reparti Covid.

La vaccinazione degli operatori sanitari dell’Asl Toscana nord ovest

Dopo il Vaccine day del 27 dicembre scorso che ha rappresentato un’importante prova generale, ieri (1 gennaio) è ripartita negli ospedali la campagna dedicata al personale. Ad oggi in Asl Toscana nord ovest sono già stati vaccinati 1015 operatori sanitari (in gran parte ospedalieri, ma non soltanto).

All’ospedale di Lucca sono state effettuate 218 vaccinazioni, al Versilia 126. Da lunedì (4 gennaio) la campagna vaccinale proseguirà anche negli ospedali di Fivizzano, Pontremoli, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Volterra e Portoferraio. È previsto che entro il 13 gennaio siano vaccinati nelle 13 strutture ospedaliere dell’Asl Toscana nord ovest 9960 operatori.

La vaccinazione nelle Rsa dell’azienda Usl Toscana nord ovest

È partita lo scorso 30 dicembre la vaccinazione anti-Covid per gli ospiti delle Rsa dell’azienda Usl Toscana nord ovest, in collaborazione anche con i soggetti gestori delle residenze per un totale ad oggi di 482 dosi somministrate agli ospiti delle Rsa.

Il dato è in fase di aggiornamento perché alcune vaccinazioni devono ancora essere registrate sul sistema.