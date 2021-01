Violano la zona rossa e restano in panne nella bufera di neve

Hanno violato la zona rossa, e sono rimasti in panne nella bufera di neve a Pratomagno. Per la coppia è scattata la sanzione prevista per non aver ottemperato al divieto di spostamento

I due giovani del Casentino, hanno chiamato i carabinieri di Bibbiena per chiedere aiuto e non è stato facile raggiungerli durante la nevicata.

I militari dell’Arma e i vigili del fuoco sono comunque riusciti ad arrivare alla macchina con il supporto della protezione civile di Poppi.