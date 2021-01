Neve in Garfagnana, il servizio elettrico torna alla normalità

Garfagnana, si torna alla normalità. Grazie all’incessante lavoro delle task force di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, il servizio elettrico in Garfagnana e sulla montagna pistoiese è stato riattivato praticamente ovunque, dopo i disservizi provocati dalla copiosa nevicata che si è riversata su questa fascia dell’Appennino toscano.

E-Distribuzione sta rialimentando le ultime utenze residue rimaste senza fornitura elettrica, principalmente nelle zone boschive di Castiglione di Garfagnana e dintorni. Persistono solo situazioni puntuali in alcune aree isolate, dove l’azienda sta intervenendo caso per caso. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione le Prefetture di Lucca e Pistoia, le strutture di Protezione Civile e le Istituzioni regionali, provinciali e locali, con cui proseguono i contatti costanti per verificare ogni caso specifico.

“L’azienda, comprendendo i disagi subiti dai clienti – si legge in una nota – informa che, per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno erogati da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.In particolare, hanno diritto all’indennizzo automatico i clienti di bassa tensione che subiscono un’interruzione di almeno 8 ore nei Comuni con più di 5mila abitanti e di almeno 12 ore nei Comuni più piccoli. Per quanto riguarda i clienti in media tensione, saranno indennizzati tutti quelli che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli”.