Ospedale Versilia, sono 1005 i nuovi nati nel 2020

Come già evidenziato nei giorni scorsi, due fiocchi rosa hanno caratterizzano la fine e l’inizio d’anno all’ospedale Versilia. Nel corso del 2020 i nuovi nati sono stati 1005 (e non 989 come inizialmente comunicato) su un totale di 982 parti.

L’azienda Usl Toscana nord ovest rinnova i complimenti e gli auguri dall’azienda a tutte le famiglie che nel corso del difficile anno che si è chiuso ed in questo inizio di 2021 hanno potuto festeggiare l’arrivo di uno splendido bebè.

Intanto al Versilia proseguono le vaccinazioni del personale sanitario. Ad ieri risultavano 126 vaccinati ed oggi (3 gennaio) il vaccino è stato somministrato ad altri 78 operatori sanitari.

Da segnalare, continuando a parlare di maternità, che tutta l’équipe medica della pediatria si è sottoposta al vaccino o l’ha prenotato, a partire dal direttore della neonatologia e pediatria del Versilia, oltre che direttore dell’area pediatria aziendale, Luigi Gagliardi.

Anche altri operatori di vari settori, compresi direttori di struttura, si sono sottoposti al vaccino.