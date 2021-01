Prosegue anche oggi (3 gennaio) il superlavoro dei vigili del fuoco del comando di Lucca iniziato fin dalla nottata di fine anno nella zona della Garfagnana, interessata da ingenti nevicate che hanno creato non poche criticità alla popolazione dei vari comuni della zona.

Criticità dovute a viabilità interrotte a causa di cadute di alberature cedute per il carico della neve, ma soprattutto le maggiori criticità sono derivate dalla mancanza di energia elettrica in svariate località per la caduta di linee elettriche aeree.

Nella giornata di oggi le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in particolare a Sillano Giungugnano per verifiche ai tetti appesantiti dalla neve.