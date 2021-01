Tragedia a Piombino, muore carbonizzata nella casa andata a fuoco

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (3 gennaio) a Piombino. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18 in via Bellini, per un incendio divampato in un appartamento.

Domate le fiamme la squadra dei pompieri ha trovato all’interno dell’abitazione il corpo carbonizzato di una donna.

Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia ed è stato avvisato il magistrato di turno.