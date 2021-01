Zona 30 a San Concordio, ma il cartello è al contrario

Attive dall’inizio dell’anno a San Concordio e a Pontetetto alcune nuove zone ’30’, dove appunto vige il limite di velocità a 30 all’ora. Negli ultimi giorni è stata sistemata tutta la cartellonistica.

Ma in via Lamberti, una stradina di collegamento fra via della Formica e il viale San Concordio, qualcosa è andato storto. Come ci ha segnalato un lettore, infatti, con tanto di foto, il cartello è stato installato al contrario. Vigerà ugualmente il divieto?