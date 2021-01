Frana sulla Lucignana-Tereglio, chiusa la strada

Ancora danni in Mediavalle e Garfagnana a causa dell’ondata di maltempo. A causa di una frana riscontrata nella giornata di ieri (3 gennaio) sulla strada Lucignana-Tereglio in località Lezzarelle, è stata firmata l’ordinanza a Coreglia per la chiusura al transito della via.

Il provvedimento, scattato nella giornata di ieri, sarà in vigore fino al termine dei lavori di rimozione del materiale franato e la messa in sicurezza dei versanti.