Investita in bicicletta da un’autobus davanti alla fermata

Paura nel primo pomeriggio di oggi (4 gennaio) a Sant’Anna sul viale Puccini. Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, una donna in bicicletta è stata investita da un’autobus all’altezza della pensilina davanti alla farmacia Maffei.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata l‘ambulanza che ha trovato la signora sempre cosciente ma dolorante per una serie di traumi agli arti. Per le verifiche dello stato di salute della donna la stessa è stata trasportata d’urgenza e in codice rosso per la dinamica dell’incidente all’ospedale San Luca di Lucca.